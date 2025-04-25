Москва, 25 апреля, 2025, 13:01 — ИА Регнум. Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал Ярослав Москалик погиб в результате взрыва автомобиля на парковке возле дома в подмосковной Балашихе. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

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«По предварительной информации, в результате взрыва погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. По имеющимся данным, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами», ― сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В ведомстве уточнили, что взрыв автомобиля Volkswagen Golf произошел в районе дома №2 по улице Нестерова в Балашихе. Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ об убийстве и незаконном обороте оружия (ст. 105 и ст. 222.1 УКР Ф).

Следователи, криминалисты, эксперты, а также сотрудники оперативных подразделений правоохранительных органов приступили к осмотру места происшествия.

Как передавало ИА Регнум, 25 апреля в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль, стоявший на парковке возле дома. Инцидент произошел в микрорайоне Авиаторов в 10:40 мск. Погиб человек. По данным Telegram-канала Shot, жертвой взрыва стал генерал Ярослав Москалик. Он проходил мимо, когда взорвался Volkswagen Golf. Автомобиль ему не принадлежал. Высокопоставленного военного при взрыве отбросило на несколько метров.

Как сообщил источник ИА Регнум, по предварительным данным, в автомобиль заложили самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами диаметром около 6 мм. Машину неизвестные припарковали прямо напротив подъезда, где жил генерал ВС РФ. Проверяется версия о том, что преступники долго следили за перемещениями военнослужащего и выжидали момент, чтобы совершить атаку, добавил собеседник агентства.

Очевидцы рассказали, что сначала раздался громкий хлопок, а затем автомобиль, переведенный на газ, охватило пламя. От взрыва на нижних этажах соседнего многоэтажного дома выбило стекла. Машина, припаркованная рядом со взорвавшимся автомобилем, быстро уехала.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва. На место происшествия выехали следователи, криминалисты и эксперты ведомства, а также оперативные подразделения правоохранительных органов.