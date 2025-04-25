Балашиха, Московская область, 25 апреля, 2025, 12:59 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба СК.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«По факту взрыва автомобиля «Фольксваген Гольф» в районе дома 2 по улице Нестерова в городе Балашихе Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105, ст. 222.1 УК РФ («Убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ»)», — цитирует пресс-служба заявление официального представителя СК Светланы Петренко.

По предварительной информации, Москалик погиб в результате взрыва, который произошёл в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начинённого поражающими элементами. Следственно-оперативная группа осматривает место происшествия.

Как передавало ИА Регнум, утром 25 апреля в микрорайоне Авиаторов в Балашихе взорвался автомобиль, стоявший на парковке возле дома. Очевидцы сообщили, что сперва раздался громкий хлопок, а затем стали заметны языки пламени и клубы дыма. Сообщалось, что в результате взрыва погиб прохожий.

На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что автомобиль после взрыва загорелся, над ним поднялся столб черного дыма. От взрыва на нижних этажах соседнего многоэтажного дома выбило стекла. Машина, припаркованная рядом со взорвавшимся автомобилем, быстро уехала. Взорвавшийся автомобиль сгорел дотла. Огонь был оперативно потушен.

Родственники Москалика рассказали ИА Регнум, что генерал приехал в Москву из Новосибирска. Вместе с женой и детьми он жил в многоквартирном доме в Балашихе. О гибели Москалика его семья узнала из новостей.