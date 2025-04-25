Сочи, Краснодарский край, 25 апреля, 2025, 13:00 — ИА Регнум. В Сети появилось видео момента задержания и дальнейшего допроса гражданина Румынии, который собирал данные о российских средствах ПВО для украинских спецслужб. Кадры опубликовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Кадр из видео

25 апреля в ФСБ сообщили о задержании в Сочи гражданина Румынии 2002 года рождения, причастного к разведывательной деятельности в пользу спецслужб Украины. По данным ведомства, данные о местах дислокации средств ПВО, находящихся на территории города, он собрал и передал украинской стороне летом 2024 года.

Молодого человека задержали двое силовиков на улице Сочи. Затем его допросили. Он подтвердил, что с ним действительно связывался представитель украинских спецслужб.

«Его имя было Владимир. Он старший уполномоченный в разведке Украины. Я увидел расчет ПВО по дороге из Сочи в Адлер. Запомнил перекресток, а затем нашел его на картах и отослал информацию», — рассказал задержанный.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ).

Как передавало ИА Регнум, в апреле ФСБ также информировала о задержании в России гражданина Молдавии Мариуса Пруняну, который прибыл в страну по заданию украинских спецслужб. Предполагалось, что мужчина 2001 года рождения организует на российской территории ряд диверсионно-террористических актов. Для этого Пруняну купил у себя на родине автомобиль, в котором был оборудовал тайник с тремя взрывными устройствами. Пруняну намеревался поместить бомбы в тайники в Волгограде и Саратове, но был задержан сотрудниками органов безопасности.