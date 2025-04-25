Балашиха, Московская область, 25 апреля, 2025, 12:49 — ИА Регнум. Взорвавшееся в машине в подмосковной Балашихе взрывное устройство было начинено поражающими элементами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Кадр из видео

«Установлено, что самодельное взрывное устройство было начинено поражающими элементами», — сказал собеседник агентства.

По его данным, мощность бомбы составила более 300 г в тротиловом эквиваленте.

Инцидент произошел в микрорайоне Авиаторов в 10:40 мск 25 апреля. В результате, по данным Telegram-канала Shot, погиб генерал Ярослав Москалик, который проходил мимо в момент взрыва Volkswagen Golf. Высокопоставленного военного при взрыве отбросило на несколько метров.

По словам очевидцев, сначала раздался громкий хлопок, а затем автомобиль, переведенный на газ, охватило пламя. От взрыва на нижних этажах соседнего многоэтажного дома выбило стекла. Машина, припаркованная рядом со взорвавшимся автомобилем, быстро уехала. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва.

Как рассказал собеседник ИА Регнум, машину неизвестные припарковали прямо напротив подъезда, где жил генерал ВС РФ. Проверяется версия о том, что преступники долго следили за перемещениями военнослужащего и выжидали момент.