Москва, 25 апреля, 2025, 12:54 — ИА Регнум. Погибший при взрыве в Балашихе генерал Ярослав Москалик приехал в Москву из Узбекистана. Военнослужащий вместе с женой и детьми жили в многоквартирном доме в подмосковной Балашихе. О том, что случилось, семья Ярослава узнала из новостей — оперативные службы с ними пока не связывались. Об этом ИА Регнум рассказали родственники погибшего мужчины.

Социальные сети Ярослав Москалик

Журналистам ИА Регнум удалось связаться с родственниками погибшего во время взрыва автомобиля в Балашихе 58-летнего генерала ВС РФ Ярослава Москалика. Они рассказали, что оперативные службы еще не связывались с семьей погибшего мужчины. О происшествии семья погибшего генерала Москалика узнала из СМИ. По словам родных, у погибшего остались четверо сыновей.

«Ярослав мой племянник, он родом из Узбекистана, но жил в России. Все родственники Ярослава живут в Новосибирске. Только они с женой Ириной (имя изменено) переехали в Москву, по службе Ярослава. Вместе с женой и детьми Ярослав жил в Балашихе, в этом доме, где все произошло», — рассказала ИА Регнум Светлана (имя изменено).

Ранее ИА Регнум сообщало, что СВУ заложили в машине около подъезда, где проживал генерал ВС РФ.