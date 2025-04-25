Вашингтон, 25 апреля, 2025, 12:44 — ИА Регнум. Предложение США по урегулированию конфликта на Украине предполагает признание Крыма частью России де-юре, а ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — де-факто, сообщило 25 апреля агентство Reuters со ссылкой на проект документа.

Aaron Schwartz — CNP/Global Look Press

«США де-юре признают российский контроль над Крымом. США де-факто признают российский контроль над Луганской областью. США де-факто признают контролируемые Россией части Запорожской, Донецкой и Херсонской областей», — сказано в сообщении.

Кроме того, по этим данным, предложение Вашингтона предполагает снятие санкций, введённых в отношении России с 2014 года, и предоставление Украине гарантий безопасности, в первую очередь за счёт европейских стран.

Также проект предполагает постоянное прекращение огня и начало переговоров между Россией и Украиной, отказ Киева от намерения вступить в НАТО, восстановление контроля Украины над Запорожской АЭС при управлении станцией Вашингтоном и сотрудничество РФ и США в сферах энергетики и промышленности.

Агентство также отметило, что представители киевского режима и европейских стран отвергли данный план и предложили внести в него многочисленные поправки.

Как передавало ИА Регнум, ранее 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ и США делают верные шаги по урегулированию конфликта на Украине. По словам министра, осталось согласовать несколько деталей.

24 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что в следующие несколько дней состоятся «важные встречи» по ситуации на Украине. Он отметил, что стороны близки к заключению сделки.

Отвечая на вопрос, в чём должна заключаться уступка со стороны России для достижения мирного соглашения, Трамп сказал, что эта уступка будет состоять в прекращении военных действий и отказе от захвата всей территории Украины.

Президент России Владимир Путин ранее указывал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены.