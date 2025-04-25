Балашиха, Московская область, 25 апреля, 2025, 12:45 — ИА Регнум. Появились кадры момента взрыва автомобиля на парковке рядом с многоэтажным домом в подмосковной Балашихе, в результате которого, предположительно, погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал Ярослав Москалик.

Кадр из видео

На кадрах видно, как в сторону машины идет человек, затем раздается взрыв. Он был такой силы, что части автомобиля разлетелись в стороны на несколько метров.

Как передавало ИА Регнум, 25 апреля в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль, стоявший на парковке возле дома. Инцидент произошел в микрорайоне Авиаторов в 10:40 мск. В результате, по данным Telegram-канала Shot, погиб генерал Ярослав Москалик. Он проходил мимо, когда взорвался Volkswagen Golf. Автомобиль ему не принадлежал. Высокопоставленного военного при взрыве отбросило на несколько метров.

Как сообщил источник ИА Регнум, по предварительным данным, в автомобиль заложили самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами диаметром около 6 мм. Машину неизвестные припарковали прямо напротив подъезда, где жил генерал ВС РФ. Проверяется версия о том, что преступники долго следили за перемещениями военнослужащего и выжидали момент, чтобы совершить атаку, добавил собеседник агентства.

Очевидцы рассказали, что сначала раздался громкий хлопок, а затем автомобиль, переведенный на газ, охватило пламя. От взрыва на нижних этажах соседнего многоэтажного дома выбило стекла. Машина, припаркованная рядом со взорвавшимся автомобилем, быстро уехала.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва. На место происшествия выехали следователи, криминалисты и эксперты ведомства, а также оперативные подразделения правоохранительных органов.