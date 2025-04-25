Ачинск, Красноярский край, 25 апреля, 2025, 12:37 — ИА Регнум. Футбольный арбитр Артур Иксанов умер во время матча, проходившего на стадионе «Строитель» в Ачинске Красноярского края. Об этом сообщает портал «Город А».

Социальные сети Артур Иксанов

«Судья Артур Иксанов внезапно потерял сознание. Игру остановили, вызвали скорую, но спасти 45-летнего мужчину не смогли: он скончался в реанимобиле», — говорится в сообщении.

По данным портала, трагедия произошла во время игровой встречи ФК «Металлург» и команды Центра игровых видов спорта Ачинска.

Информацию о гибели Иксанова подтвердила пресс-служба «Металлурга», опубликовав слова соболезнования родным и близким арбитра в социальных сетях.

Как передавало ИА Регнум, 29 марта замглавы Архангельской обладминистрации Владимир Ананьев умер в возрасте 66 лет, упав на лед во время игры в хоккей за команду правительства. На 19-й минуте матча мужчина попытался отобрать шайбу у соперника, но упал на лёд. Он не смог подняться и потерял сознание.