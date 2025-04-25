Москва, 25 апреля, 2025, 14:20 — ИА Регнум. На конкурсной программе Национального финала Всероссийского проект-фестиваля «Российская школьная весна» школьники из семи регионов России представили номера в честь героев специальной военной операции. Об этом ИА Регнум сообщили 25 апреля в пресс-службе «Движения первых».

пресс-служба «Движения первых»

Пять номеров были созданы самими участниками. Так, вокалист Всеволод Смирнов из Орла, победитель профильного направления фестиваля 2024 года, вдохновился историями своих знакомых, которые находятся в зоне спецоперации, и написал песню «Посвящается героям СВО, освобождающим Курскую область».

«Я слышал много историй от знакомых, которые сейчас там, и каждая из них откладывается в сердце. Особенно меня тронул образ старушки, провожающей солдата. В этом моменте, как мне кажется, вся суть: любовь, боль, надежда. Я очень хочу, чтобы моя песня стала поддержкой — пусть ненадолго, но чтобы тот, кто её услышит, почувствовал: он не один», — рассказал Всеволод.

12-летняя Мария Лонина из Пензы, занимающаяся музыкой, танцами, игрой на музыкальных инструментах и художественной гимнастикой, привезла на фестиваль песню «Наша силушка», написанную вместе с матерью.

«Когда мы с мамой писали песню «Наша силушка», я думала о людях, которых встречаю в своих поездках по России — таких разных, но по-настоящему сильных. Эта сила — не про громкие слова, а про любовь к своей земле, к семье, к традициям. Мне очень хотелось передать в песне то, что я чувствую: нашу сплочённость, наш дух, нашу доброту», — рассказала Мария.

пресс-служба «Движения первых»

Калерия Логвиненко из Свердловской области, занимающаяся и наукой, и искусством, и спортом, и разными видами творчества, регулярно участвует в конкурсах высокого уровня, считая главным — возможность делиться своими мыслями и чувствами и вдохновлять других. На конкурсной программе фестиваля она представила песню «Герои России».

«Каждый раз, выходя на сцену, я стараюсь не просто показать номер, я стараюсь передать часть себя. Для меня важно, чтобы зритель не просто смотрел, а почувствовал. Я верю, что через музыку, слово, движение можно говорить о самом главном — о доброте, честности, любви к Родине. Когда ты что-то делаешь с душой, это обязательно кого-то вдохновит», — отметила Калерия.

Дарья Борисова из Копьёвской школы занимается театральным искусством, участвует в волонтёрских проектах, а также в конкурсах и фестивалях. В частности, она выигрывала региональный этап «Российской школьной весны», а в 2024 году стала победителем в проекте «Медиапритяжение». Дарья также принимает участие в «Движении первых». На нынешнем фестивале она прочла стихотворение, которое посвятила герою СВО Максиму Концову, пожертвовавшему жизнью ради спасения других. Свои стихи перед публикой она читала впервые.

«Слова пришли сами, потому что были от сердца. Самым сложным для меня стало принять то, что он не успел увидеть своего сына. Но именно это и вдохновило меня сказать то, что не может быть забыто. Я связалась с его семьёй, и когда его жена сказала, что передаст моё стихотворение родителям Максима, я поняла — делаю это не зря», — отметила Дарья.

13-летний Данил Козлов из Иркутска ранее становился обладателем Гран-при на IV международном арт-фестивале «Vivat, талант», а также победителем ряда конкурсов. На нынешнем фестивале он прочитал рассказ Бориса Алмазова «Козлов и Баранов» — про двух мальчиков, которые спасли офицера.

«Творчество для меня — это не просто победы и награды. Это возможность передать людям чувства, которые я сам переживаю, возможность рассказать историю, которая может заставить задуматься, изменить что-то в их жизни. Когда ты играешь роль, важно не просто произнести слова, а почувствовать их всем сердцем, как если бы эта история происходила с тобой», — отметил Данил.

пресс-служба «Движения первых»

В конкурсной программе проект-фестиваля принимают участие и творческие коллективы. В частности, постановки севастопольской образцовой студии свободного танца «Босиком» из Севастополя представляют собой целые истории, рассказанные через движение, дыхание и взгляд. На «Российской школьной весне» студия представила номер о воспоминаниях о детстве.

«Наша постановка — это напоминание: детство не уходит, если мы его бережём в сердце. Мы хотим, чтобы зритель, посмотрев наш номер, на минутку замолчал, улыбнулся и, может быть, вспомнил, каким он был в те чудесные годы», — отметили участники студии.

III Всероссийский проект-фестиваль «Российская школьная весна» — флагманский проект «Движения первых» и Российского союза молодёжи. Проект проводится в рамках программы поддержки молодёжного творчества «Студвесна» совместно с правительством Ставропольского края и при поддержке Министерства просвещения в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Церемония награждения лауреатов состоится 25 апреля.

Как передавало ИА Регнум, ранее сотрудники федеральных и региональных ведомств, учреждений образования, культуры и здравоохранения, а также крупных компаний приняли участие в акции «Окна Победы», направленной на сохранение исторической памяти о героизме и подвиге советского народа в Великой Отечественной войне и объединение вокруг общих ценностей. «Движение первых» разработало более 30 вариантов трафаретов с символикой Победы.