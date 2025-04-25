Челябинск, 25 апреля, 2025, 12:33 — ИА Регнум. В Челябинской области нашли пенсионерку, которая 10 дней назад заблудилась в лесу и выживала там все это время. Об этом сообщает аварийно-спасательное подразделение «РМК Поиск».

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«История, развивавшаяся в Верхнем Уфалее с 15 апреля, закончилась чудесным спасением. 69-летнюю пенсионерку нашёл в лесу экипаж команды «РМК Поиск», — говорится в сообщении подразделения в соцсетях.

По данным Life.ru, женщина успела связаться с дочерью и сообщить о том, что потерялась и не может найти путь домой. Позже с ней даже вышли на связь правоохранители, но контакт был утерян после того, как телефон разрядился.

Пенсионерку искали сотни волонтеров, которые за 10 дней прошли более трех тысяч километров. Поиски осложнялись электромагнитной аномалией в районе и минусовыми температурами ночью.

Когда пожилую женщину нашли, она почти не могла передвигаться. Ее на квадроцикле доставили из лесного массива на базу спасательного подразделения, где укрыли одеялом и накормили. Там же состоялась встреча с родственниками. Позже ее на руках перенесли в машину скорой помощи и отвезли в больницу.

Как передавало ИА Регнум, в январе на Ямале спасатели нашли женщину и двух детей, ранее пропавших в тундре. Информация о пропаже женщины с детьми, которые пропали в окрестностях фактории Порц-Яха, поступила в Единую дежурно-диспетчерскую службу района вечером 31 декабря. Спасатели на двух снегоходах отправились в тундру, где пропавших своими силами разыскивали родственники.

В июле в Усть-Майском районе Якутии спасли мужчину, который заблудился после участия в тушении пожара и десять дней плутал по лесу.Он пил воду из луж и дважды видел медведя, а затем всё-таки смог выйти к людям. Истощённого и обезвоженного мужчину на вертолёте отправили в больницу.