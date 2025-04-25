СВУ заложили в машине около подъезда, где проживал генерал ВС РФ
Москва, 25 апреля, 2025, 12:21 — ИА Регнум. В многоквартирном доме в Балашихе, где утром произошел взрыв автомобиля, проживал генерал ВС РФ 58-летний Ярослав Москалик. Взрыв произошел напротив подъезда, где проживал военнослужащий. Сообщается, что Ярослав Москалик погиб. Об этом ИА Регнум сообщил источник.
Утром 25 апреля напротив многоквартирного дома по улице Нестерова в Балашихе произошел взрыв. Предварительно установлено, что взорвался припаркованный около первого подъезда автомобиль «Фольксваген». В этот момент из своего подъезда выходил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал Ярослав Москалик.
«По предварительным данным, СВУ было заложено в автомобиль, который неизвестные припарковали прямо напротив подъезда, в котором жил генерал ВС РФ Ярослав Москалик. Проверяется версия о том, что преступники долго следили за перемещениями военнослужащего и выжидали момент, чтобы совершить атаку», — рассказал собеседник.
В настоящий момент СК России возбудил уголовное дело по факту случившегося. На месте работают экстренные службы.