Москва, 25 апреля, 2025, 12:21 — ИА Регнум. В многоквартирном доме в Балашихе, где утром произошел взрыв автомобиля, проживал генерал ВС РФ 58-летний Ярослав Москалик. Взрыв произошел напротив подъезда, где проживал военнослужащий. Сообщается, что Ярослав Москалик погиб. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Социальные сети Ярослав Москалик

Утром 25 апреля напротив многоквартирного дома по улице Нестерова в Балашихе произошел взрыв. Предварительно установлено, что взорвался припаркованный около первого подъезда автомобиль «Фольксваген». В этот момент из своего подъезда выходил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал Ярослав Москалик.

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«По предварительным данным, СВУ было заложено в автомобиль, который неизвестные припарковали прямо напротив подъезда, в котором жил генерал ВС РФ Ярослав Москалик. Проверяется версия о том, что преступники долго следили за перемещениями военнослужащего и выжидали момент, чтобы совершить атаку», — рассказал собеседник.

В настоящий момент СК России возбудил уголовное дело по факту случившегося. На месте работают экстренные службы.