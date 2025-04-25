Москва, 25 апреля, 2025, 12:32 — ИА Регнум. Победителем в номинации «Лучшее ТИМ-решение» премии Proestate Awards 2024 стал проект Калининско-Солнцевской линии метрополитена от станции метро «Пыхтино» до станции метро «Аэропорт «Внуково». Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков.

Фото АО «Мосинжпроект» Станция «Аэропорт «Внуково» Московского метрополитена

Технологии информационного моделирования (ТИМ) — это программные решения для создания сложных трехмерных цифровых моделей зданий и инфраструктурных проектов. Они включают в себя не только трехмерный макет здания, но и весь спектр важных при строительстве объекта данных.

«Формирование цифровой информационной модели (ЦИМ) участка Калининско-Солнцевской линии метрополитена позволило оптимизировать сроки строительства и в целом повысить качество выполнения работ. В рамках проекта ТИМ-специалисты «Мосинжпроекта» разработали собственные цифровые сервисы, применяемые на строительной площадке, а также адаптировали существующие на рынке программные решения. В результате чего был обеспечен своевременный пуск объекта», — отметил Сергей Жуков.

Фото АО «Мосинжпроект» Станция «Пыхтино» Московского метрополитена

По словам первого заместителя генерального директора АО «Мосинжпроект» Рустама Черкесова, благодаря примененным технологиям удалось связать между собой все инженерные системы, выйти на высокий уровень детализации рабочей документации, а также оперативно внести корректировки по результатам авторского надзора.

«На всех циклах реализации проекта применялась Bi-аналитика, позволяющая сократить количество коллизий, а также модуль «ФОТО 360» для возможности отслеживания динамики работ», — подчеркнул Рустам Черкесов.

Proestate Awards 2024 — первая международная премия в сфере девелопмента, которая освещает текущую ситуацию на рынке, привлекая к участию сильнейших экспертов. «Мосинжпроект» участвует в ней с 2019 года и неоднократно становился победителем. Среди отмеченных экспертным жюри объектов: Большая спортивная арена «Лужники», парк и концертный зал «Зарядье», участок Некрасовской линии метро между станциями «Нижегородская» и «Косино» и другие.

Организатором премии Proestate Awards 2024 выступил оргкомитет международного инвестиционного форума PROESTATE при поддержке НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов» и Ассоциации инвесторов Москвы.

Фото АО «Мосинжпроект» Станция «Пыхтино» Московского метрополитена

«Мосинжпроект» — один из крупнейших инжиниринговых холдингов России, включен в Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ. За годы работы специалисты холдинга внесли вклад в создание свыше шести тысяч километров автодорог, более 100 дорожных сооружений. С участием компании с 2011 года в Москве введено свыше 170 километров линий и 80 станций метро, построено и реконструировано 12 электродепо. Кроме того, создан ряд знаковых объектов гражданского строительства.

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