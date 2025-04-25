Москва, 25 апреля, 2025, 12:44 — ИА Регнум. Вооруженные силы России в период с 19 по 25 апреля нанесли один массированный и пять групповых ударов по военным объектам на Украине, проинформировало Минобороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«С 19 по 25 апреля 2025 года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены один массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.

В результате ударов российские войска поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуру военных аэродромов, склады вооружения, боеприпасов, места испытаний оперативно-тактических ракет. Кроме того, было нанесено поражение пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

В ночь на 24 апреля российские войска массированным ударом поразили заводы авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, а также производства ракетного топлива и порохов. Удар наносился высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками.

Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Харькове и ряде других городов, контролируемых киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям на Украине, выполняя поставленные перед ними задачи.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля российские военнослужащие, применив дроны «Герань-2», поразили цеха по производству взрывчатых веществ для украинской армии в окрестностях города Запорожье. Объекты располагались в районе населенного пункта Степное.