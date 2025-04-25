Магас, 25 апреля, 2025, 12:15 — ИА Регнум. В Ингушетии в 2024 году была проведена серьезная работа в сфере молодежной политики. Об этом заявил глава республики Махмуд-Али Калиматов в ходе заседания Народного собрания Ингушетии, где рассматривался отчет о деятельности правительства за прошлый год.

Пресс-служба группы «САФМАР» Заседание Народного собрания Ингушетии

Как рассказал Махмуд-Али Калиматов, в Ингушетии был создан и успешно функционирует Ресурсный центр добровольчества. Этот проект удалось реализовать благодаря победе в конкурсе лучших практик развития и поддержки добровольчества «Регион добрых дел». Центр не только помогает в продвижении молодежных инициатив, но и стал важным шагом для развития волонтерского движения в регионе. По итогам прошлого года число зарегистрированных волонтеров в Ингушетии выросло вдвое и превысило десять тысяч человек.

В рамках федерального проекта «Молодежь России» в республике продолжается работа по созданию молодежного центра. Ожидается, что он станет площадкой для общественных организаций, активно реализующих молодежную политику. Кроме того, в Магасе запланировано возведение нового многофункционального молодежного центра, площадь которого составит три тысячи квадратных метров. Создана заявка на получение субсидии в 250 млн рублей в рамках программы «Регион для молодых» на 2026 год. Если она будет одобрена, то в Сунже откроют еще один молодёжный центр.

В прошлом году ингушская молодежь по итогам участия в конкурсах смогла получить гранты на общую сумму более 18 млн рублей.

В регионе проводятся соревнования по военно-прикладным и военно-спортивным видам спорта. В прошлом году в них приняли участие порядка тысячи ингушских школьников. Также для учащихся организуются встречи с представителями силовых структур и ВС России.

В Ингушетии стараются привлечь внимание молодежи к национальной культуре. Здесь реализуют различные социальные проекты, в рамках которых создаются танцевальные ансамбли, молодежное телевидение, мобильные приложения и игры на ингушском языке.