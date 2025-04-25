Балашиха, Московская область, 25 апреля, 2025, 12:11 — ИА Регнум. Погибший в результате взрыва автомобиля в Балашихе — заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал Ярослав Москалик. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Михаил Терещенко/ТАСС Ярослав Москалик

По информации канала, Москалик проходил мимо, когда взорвался Volkswagen Golf. Автомобиль ему не принадлежал. Высокопоставленного военного при взрыве отбросило на несколько метров.

Предположительно, заминированный автомобиль специально оставили возле дома, где жил генерал. Самодельное взрывное устройство неизвестные начинили поражающими элементами диаметром около 6 мм.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв прогремел в микрорайоне Авиаторов в Балашихе. По словам очевидцев, сначала раздался громкий хлопок, а затем автомобиль, переведенный на газ, охватило пламя. От взрыва на нижних этажах соседнего многоэтажного дома выбило стекла. Машина, припаркованная рядом со взорвавшимся автомобилем, быстро уехала.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва. На место происшествия выехали следователи, криминалисты и эксперты ведомства, а также оперативные подразделения правоохранительных органов.