Нью-Дели, 25 апреля, 2025, 12:21 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Индии Амит Шах призвал глав штатов страны выдворить на родину всех граждан Пакистана. Об этом 25 апреля сообщило агентство АНИ со ссылкой на источники.

Saqib Majeed/Global Look Press

«Амит Шах обратился ко всем главным министрам с просьбой идентифицировать всех граждан Пакистана в их штатах и предпринять шаги для обеспечения их скорейшего возвращения в Пакистан», — сказано в публикации.

Ранее местные СМИ со ссылкой на источники проинформировали, что индийская армия зафиксировала обстрел приграничных постов со стороны Пакистана. По их словам, силы безопасности таким образом ответили на действия пакистанских военных. Жерт и пострадавших нет.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля на севере Индии в регионе Кашмир произошла стрельба, в результате которой погибли 25 граждан Индии и один непалец. По информации телеканала News18, ответственность за нападение взяла на себя группировка «Лашкар-и-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Двое или трое вооруженных людей в камуфляже открыли огонь по туристам, которые совершали конную прогулку.

Ранее 25 апреля местные СМИ сообщили, что в регионе Джамму и Кашмир прозвучали взрывы в домах, где жили подозреваемые в теракте. Спецслужбы Индии проводили обыски в домах предполагаемых террористов Адиля Хуссейна Токара и Асифа Шейха, когда сдетонировала хранящаяся там взрывчатка.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Дроупади Мурму и премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с терактом под городом Пахалгам. Путин подтвердил готовность к дальнейшему наращиванию взаимодействия с индийскими партнёрами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.