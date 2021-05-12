Симферополь, 25 апреля, 2025, 12:27 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Крымом. Об этом 25 апреля сообщили в Минобороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

В Минобороны уточнили, что это произошло в период с 9:20 до 9:50 мск. Местные власти о пострадавших и разрешениях не сообщали.

Как передавало ИА Регнум, системы ПВО в период с 20:10 мск 24 апреля по 06:00 мск 25 апреля перехватили и уничтожили 79 украинских БПЛА самолётного типа. Самой массированной атаке беспилотников ВСУ подвергся Крым, над территорией республики силы ПВО сбили 79 БПЛА. Ещё 11 дронов нейтрализовали над акваторией Чёрного моря, четыре поразили в Белгородской области, по два — в Курской и Нижегородской областях. Один беспилотник нейтрализовали над территорией Ивановской области.

В последнее время целенаправленные атаки украинских беспилотников на гражданское население, в том числе удары по автомобилям мирных жителей, интенсифицировались. Ранним утром 25 апреля атаку украинских беспилотников отразили в Ивановской области. По предварительным данным, при падении обломков в Шуе никто не пострадал.

ВСУ вечером 24 апреля варварски атаковали храмовый комплекс «Новый Иерусалим» в селе Сухарево Валуйского округа Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что удары были целенаправленные и спланированные. Дроны не давали тушить пожар, в результате комплекс полностью сгорел. Обошлось без пострадавших.

Всего за время проведения спецоперации российские военные уничтожили более 53,4 тыс. беспилотников украинских формирований.