Балашиха, Московская область, 25 апреля, 2025, 12:07 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба СК.

Кадр из видео

«На место происшествия выехали следователи СК России, криминалисты и эксперты ведомства, а также оперативные подразделения правоохранительных органов», — сказано в сообщении.

Утром 25 апреля в микрорайоне Авиаторов в Балашихе взорвался автомобиль, стоявший на парковке возле дома. Очевидцы сообщили, что сперва раздался громкий хлопок, а затем стали заметны языки пламени и клубы дыма.

Telegram-канал SHOT сообщал, что в результате взрыва погиб прохожий. Его личность устанавливается.

На опубликованных кадрах с места происшествия видно, что автомобиль после взрыва загорелся, над ним поднялся столб черного дыма. От взрыва на нижних этажах соседнего многоэтажного дома выбило стекла. Машина, припаркованная рядом со взорвавшимся автомобилем, быстро уехала.

Взорвавшийся автомобиль сгорел дотла. Огонь был потушен. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года у дома на юго-востоке Москвы произошёл взрыв, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Бомба была заложена в электросамокат.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва. Расследование ведётся по трём статьям УК РФ: об убийстве, террористическом акте и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Подозреваемый в совершении теракта был задержан и арестован. Он признал вину и заявил, что был завербован спецслужбами Украины.