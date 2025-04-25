Киев, 25 апреля, 2025, 12:27 — ИА Регнум. В сбитом в Белгородской области самолёте Ил-76 находились украинские военнопленные, которых планировалось обменять. Об этом сообщил замглавы МВД Украины Леонид Тимченко.

РИА Новости

«Объясню на примере: когда мы получаем пакет и видим, что там части тел, понимаем, что речь идёт об остатках не одного тела. Помните ситуацию со сбитым Ил-76, в котором находилось около 60 военнопленных?» — сказал Тимченко в интервью украинскому изданию «Цензор. нет».

По его словам, останков тел из этого самолета вернули более 500.

24 января по договоренности с украинской стороной был запланирован обмен военнопленными на границе Белгородской и Сумской областей. В этот же день Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по военно-транспортному самолёту Ил-76 при помощи зенитного ракетного комплекса. Воздушное судно потерпело крушение в Корочанском районе Белгородской области. На борту находились 65 пленных бойцов, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Никто из них не выжил.

Как передавало ИА Регнум, изъятые с места крушения фрагменты показали, что для удара по самолёту использовали зенитную управляемую ракету MIM-104А из ЗРК Patriot. В Министерстве обороны назвали удар Киева по самолёту терактом. Позже в СК РФ заявили, что Киев знал о запланированном обмене военнопленными, но все равно отдал приказ уничтожить самолёт Ил-76.