Иваново, 25 апреля, 2025, 11:57 — ИА Регнум. В Иванове на видео попал момент задержания полицейскими четверых приезжих мужчин, которые насиловали девушку на протяжении семи часов.

На кадрах, представленных «Газетой. ру» видно, как полицейские выводят из подъезда дома и сажают в служебный УАЗ четверых подозреваемых.

По словам свидетельницы, правоохранители задержали всех, кто находился в квартире. При этом ещё двух фигурантов в настоящее время разыскивают.

24 апреля ИА Регнум сообщало, что в Иванове шесть мужчин-иностранцев изнасиловали местную девушку. Сначала двое приезжих надругались над девушкой в машине, а после отнесли жертву к себе в квартиру, где вместе с товарищами — всего шесть человек — продолжили издевательства. По предварительным данным, всё это время девушка находилась в полусознательном состоянии, а насилие продолжалось более семи часов.

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