Москва, 25 апреля, 2025, 11:57 — ИА Регнум. Россия не позволит переписать историю Второй мировой войны тем, кто пытается уравнять агрессора с освободителями. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на торжественном открытии международной патриотической акции «Диктант Победы».

Григорий Сысоев/РИА Новости Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

«Благодаря нашим героям мы видим, как история безжалостно наказывает тех, кто не усвоил ее уроков, кто пытается пересмотреть итоги Второй мировой войны и уравнять агрессора с освободителем​​​. Мы не позволим этого сделать», — сказал Медведев.

По его словам, сегодня Россия вновь борется против нацизма, надевшего новую маску, а российские войска продолжают дело великих предшественников.

23 апреля Служба внешней разведки (СВР) РФ проинформировала о том, что страны Запада пытаются грубо переписать историю, а также внушить гражданам стран Содружества Независимых Государств (СНГ) совершенно чуждые принципы и понятия.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что тенденция к переписыванию истории достаточно давно очевидна в Прибалтике, Польше и в ряде других стран ЕС и что с этим необходимо «очень жестко бороться».

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин неоднократно отмечал важность борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма. Ранее в сентябре 2024 года российский лидер указал на то, что в последние годы зарубежные политики недобросовестно используют историю для достижения целей в отношении РФ. Он отнес этот вопрос к сфере безопасности страны.