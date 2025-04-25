Россия сражается с нацизмом, надевшим новую маску, заявил Медведев
Медведев: Россия сражается на передовой против нацизма, надевшего новую маску
Москва, 25 апреля, 2025, 12:03 — ИА Регнум. Россия ведет борьбу с нацизмом на передовой, как и в годы Великой Отечественной войны, но теперь он скрыт под новой маской. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на открытии Международной патриотической акции «Диктант Победы».
«Сегодня наша страна снова на передовой против того же нацизма, но который надел новую маску. Солдаты и офицеры специальной военной операции, те, кто трудится в тылу, кто помогает фронту, продолжают дело своих великих предшественников», — сказал Медведев.
Благодаря героям видно, что история безжалостно наказывает не усвоивших ее уроки, тех, кто пытается пересмотреть итоги Второй мировой войны и уравнять агрессора с освободителем, отметил он и подчеркнул, что Россия этого не допустит.
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