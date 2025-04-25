Москва, 25 апреля, 2025, 12:03 — ИА Регнум. Россия ведет борьбу с нацизмом на передовой, как и в годы Великой Отечественной войны, но теперь он скрыт под новой маской. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на открытии Международной патриотической акции «Диктант Победы».

Nazar Fury/Global Look Press

«Сегодня наша страна снова на передовой против того же нацизма, но который надел новую маску. Солдаты и офицеры специальной военной операции, те, кто трудится в тылу, кто помогает фронту, продолжают дело своих великих предшественников», — сказал Медведев.

Благодаря героям видно, что история безжалостно наказывает не усвоивших ее уроки, тех, кто пытается пересмотреть итоги Второй мировой войны и уравнять агрессора с освободителем, отметил он и подчеркнул, что Россия этого не допустит.

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