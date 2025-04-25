Москва, 25 апреля, 2025, 11:52 — ИА Регнум. В результате удара по Киеву полностью уничтожен подземный цех, в котором производили двигатели для ракет «Нептун», реактивных систем залпового огня (РСЗО) и беспилотных летательных аппаратов, используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

ДНСН Киева

«[Цех] уничтожен вместе с иностранными инженерами, которые отвечали за работу поставленных с Запада станков и другого высокотехнологичного оборудования», — процитировало «РИА Новости» Лебедева.

Также вместе с оборудованием и специалистами ликвидирован цех с техникой, где украинские военные монтировали на катера системы безэкипажного управления. Кроме того, уничтожен цех сборки дронов, конструкторское бюро, несколько ангаров для ремонта самолетов, а также пункт временной дислокации, где жили и обучались наемники.

Как передавало ИА Регнум, ночью 23 апреля украинские СМИ сообщили о серии мощных взрывов в Киеве, перед этим на всей территории страны объявили воздушную тревогу. Позже Минобороны России проинформировало о нанесении массированного удара по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины. В ведомстве уточнили, что при ударе применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также БПЛА, все его цели были достигнуты.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти заявления, опроверг обвинения со стороны киевского режима в том, что Россия якобы демонстрирует «желание убивать». Он отметил, что украинская сторона продолжает свою пропаганду, тогда как российские военные продолжают специальную военную операцию.

Представитель Кремля пояснил, что российские военные наносят удары по военным и околовоенным целям на Украине, выполняя поставленные перед ними задачи. Песков напомнил, что ранее Россия объявила пасхальное перемирие, которое киевский режим не раз нарушил. Срок этой договоренности истек.

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен массированным ударом, который Вооруженные силы России нанесли по военным объектам на Украине. Американский лидер считает, что в таких действиях якобы нет необходимости. Кроме того, по его мнению, время для этого выбрано неудачно.

В Минобороны заявили, что российские войска в ответ на атаки Вооружённых сил Украины по гражданским объектам наносят удары только по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи на Украине. В Кремле не раз подчеркивали, что среди целей нет жилых домов или объектов социальной инфраструктуры.