Москва, 25 апреля, 2025, 11:39 — ИА Регнум. Объединенная компания Wildberries и Russ выявила схему, с помощью которой мошенники рассылали вирус для кражи аккаунтов пользователей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Artem Priakhin/Global Look Press

«Команда безопасности Wildberries и Russ выявила многоуровневую мошенническую схему с рассылкой вредоносных вложений. Главная цель злоумышленников — установить на смартфон клиента программу, которая позволяет получить удаленный доступ к устройству», — говорится в сообщении.

По данным агентства, мошенники отправляли пользователям через мессенджеры замаскированный под архив вредоносный файл с фото, после открытия которого программа давала злоумышленникам полный контроль над чужим телефоном. Таким образом мошенники попадали в аккаунт клиента компании и приобретали товары на маркетплейсе.

Как передавало ИА Регнум, управление по борьбе с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщило, что мошенники используют функцию демонстрации экрана на телефонах для похищения персональных данных и взлома аккаунтов на «Госуслугах». Злоумышленники звонят жертве через мессенджеры, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, руководителями или представителями госструктур. В ходе разговора они убеждают зарегистрироваться на определённом сайте и предлагают помощь, прося включить демонстрацию экрана. Это позволяет мошенникам в реальном времени видеть вводимые данные и подавать заявку на восстановление доступа к аккаунту «Госуслуг».

До этого в министерстве внутренних дел проинформировали о еще одной схеме обмана, согласно которой мошенники за пару часов создают поддельные сайты для продажи авиабилетов, а жертвы узнают об обмане только в аэропорту, что позволяет злоумышленниками быстро менять название и оформление ресурсов.