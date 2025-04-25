Балашиха, Московская область, 25 апреля, 2025, 11:30 — ИА Регнум. В подмосковной Балашихе взорвался автомобиль, стоявший на парковке возле дома. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Кадр из видео

«Автомобиль взорвался в микрорайоне Авиаторов в подмосковной Балашихе», — указано в публикации.

По предварительной информации, один человек, находивший рядом с машиной в момент взрыва, погиб.

Очевидцы происшествия также сообщили, что автомобиль был переведён на газ. По их словам, сперва раздался громкий хлопок, а затем стали заметны языки пламени и клубы дыма. В результате авто было полностью уничтожено.

Причина взрыва пока неизвестна.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля главное управление МЧС по Москве сообщило о взрыве автомобиля на подземной парковке ТЦ «Афимол». По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило горение автомобиля. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.