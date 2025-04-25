Тбилиси, 25 апреля, 2025, 11:40 — ИА Регнум. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» и экс-премьер республики Ираклий Гарибашвили заявил об уходе из политики.

Wiktor Dabkowski/Global Look Press Ираклий Гарибашвили

«Хочу сегодня вам сообщить о своем решении уйти из политики. Последние несколько недель не прекращаются спекуляции о моей будущей политической деятельности, соответственно, считаю себя обязанным перед обществом дать исчерпывающие ответы на существующие вопросы», — отметил он в ходе брифинга.

Гарибашвили занимал пост премьер-министра Грузии во время президентства Саломе Зурабишвили. На данном посту его сменил действующий глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе.

Ранее уже ходили слухи об уходе Гарибашвили из политики. В частности, соответствующие сведения распространял оппозиционный грузинский телеканал «Мтавари Архи». Однако тогда политик опроверг эти слухи. Так, в декабре 2024 года Гарибашвили заявил, что продолжает работать в партии, а всю иную информацию он назвал не соответствующей действительности.

Как передавало ИА Регнум, 25 февраля Кобахидзе назвал историческим решение Гарибашвили отказаться от ввода антироссийских санкций в 2022 году. По словам действующего премьер-министра, тогда была прямая попытка эскалации в Грузии с целью вовлечь республику в военный конфликт на Украине. Кобахидзе добавил, что данное решение спасло грузинскую экономику от разрушения.