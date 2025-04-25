Балашиха, Московская область, 25 апреля, 2025, 11:34 — ИА Регнум. В результате взрыва автомобиля в Балашихе Московской области погиб человек — случайный прохожий. Об этом в пятницу, 25 апреля, сообщает Telegram-канал SHOT.

Кадр из видео

Его личность устанавливается.

На кадрах с места происшествия видно, что автомобиль после взрыва загорелся. Над ним поднялся столб черного дыма. Припаркованная рядом машина спешно уехала. От взрыва на нижних этажах многоэтажного дома выбило стекла.

В результате взорвавшийся автомобиль сгорел дотла. Огонь потушили. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Как передавало ИА Регнум, 25 апреля в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль, стоявший на парковке возле дома. Инцидент произошел в микрорайоне Авиаторов.

Очевидцы происшествия также сообщили, что автомобиль был переведён на газ. По их словам, сперва раздался громкий хлопок, а затем стали заметны языки пламени и клубы дыма. Причина взрыва пока неизвестна.