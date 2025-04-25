Москва, 25 апреля, 2025, 11:09 — ИА Регнум. От московского аэропорта «Внуково-2» после сообщений о предполагаемом прибытии спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа следует автоколонна. Кортеж сопровождает полиция.

Ludovic Marin/AP/TASS

В колонне как минимум шесть автомобилей и несколько полицейских машин.

Ранее 25 апреля частный самолет из США приземлился в аэропорту «Внуково-2» на фоне информации о планах спецпосланника Уиткоффа приехать в Россию.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля Белый дом подтвердил визит Уиткоффа в Россию на текущей неделе. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, президент США Дональд Трамп и его спецпосланник считают, что продвижение переговоров по урегулированию украинского конфликта происходит в правильном направлении.

В этот же день помощник Путина Юрий Ушаков подтвердил, что поездка Уиткоффа в Москву ожидается на этой неделе.

25 апреля на фоне новостей о планируемом визите спецпосланника президента США в Россию в московском «Внуково-2» приземлился американский самолет Bombardier Global 7500. По информации сервиса Flightradar24, борт вылетел из американского штата Флорида и около 09:40 мск пересёк российскую границу.

И от российской, и от американской стороны поступали сообщения, что 25 апреля должна состояться встреча Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным. Возможная встреча станет уже четвёртой по счёту, начиная с февраля.

Первый визит спецпосланника американского лидера в Россию состоялся 11 февраля. После переговоров российская сторона вернула США экс-сотрудника американского посольства Марка Фогеля. Вашингтон, в свою очередь, освободил программиста Александра Винника, которого обвиняли в отмывании денег через основанную им криптовалютную биржу BTC-e.

Во второй раз Уиткофф посетил Москву 13 марта. Тогда он встретился с российскими представителями высокого ранга, а затем с Путиным. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в ходе встречи американец передал России дополнительную информацию по инициативе Вашингтона о перемирии на Украине и получил от Путина «дополнительные сигналы» для Трампа.

11 апреля Владимир Путин встретился с Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Переговоры длились более четырёх часов и были посвящены, в частности, урегулированию украинского кризиса.