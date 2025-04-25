Вашингтон, 9 августа, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден подписал протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к военному блоку НАТО, сообщает 9 авуста пресс-служба Белого дома.

Официальный сайт президента Турции Президент Турции Реджеп Эрдоган с президентом США Джо Байденом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на саммите НАТО в Мадриде

Ранее заявки Швеции и Финляндии на вступление в военный альянс были ратифицированы сенатом Конгресса США.

Таким образом, Соединённые Штаты стали 23-й страной НАТО, ратифицировавшей вступление Швеции и Финляндии в альянс. На текущий момент их заявки ещё не утвердили Венгрия, Греция, Испания, Португалия, Словакия, Турция и Чехия.