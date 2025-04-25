Одинцово, Московская область, 25 апреля, 2025, 11:21 — ИА Регнум. Основательница чайного дома Van Tea Юлия Ван утверждает, что экс-министр торговли Московской области Михаил Хубутия напал на нее с топором и жестоко избил. Об этом она сообщила на видео на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Владимир Трефилов/РИА Новости Михаил Хубутия

«Михаил Хубутия. Он пришел с топором и избил меня. Руки все порезаны, все ноги побиты», ― рассказала женщина.

По её словам, покушение на нее было совершено около 23:00 24 апреля. Бывший возлюбленный ворвался к ней в дом и нанес серьезные травмы, бил по голове, по рукам и ногам.

Ван также сообщила, что в это время в соседней комнате спали ее дочь и няня. Она позвала на помощь няню, которая сумела дозвониться до полиции и скорой помощи.

Пара встречалась с 2018 года до декабря 2024 года, у них родилась дочь. После расставания по инициативе Ван Хубутия стал угрожать ей — говорил, что заберет у нее ребенка, отнимет все имущество. Мужчина также грозился сдать ее в психиатрическую лечебницу.

Мама Юлии Ван рассказала в беседе с телеканалом РЕН ТВ, что ее дочь находится в больнице, ей провели операцию.

В пресс-службе МВД Подмосковья сообщили, что полицейские разбираются в обстоятельствах инцидента, произошедшего в Одинцовском городском округе. По данным ведомства, сообщение о подвергшейся нападению женщине поступило из больницы.

«В настоящее время полицейскими по данному факту проводится проверка. По результатам будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, в июне прошлого года житель Орска избил нового спутника своей бывшей возлюбленной. Ревнивец напал на мужчину и женщину, когда они вышли из подъезда. Завязалась драка. Затем в пострадавших въехал автомобиль Lada Granta. По одной из версий, за рулём сидел друг зачинщика скандала.

Пару увезли в больницу, мужчина получил серьёзные травмы и находится в тяжёлом состоянии. Водителя задержали спустя несколько часов. В отношении него возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух человек.

В Московской области пьяный мужчина до смерти избил сожительницу. Как сообщил источник ИА Регнум, инцидент произошёл в Мытищах. Побои женщине 42-летний Александр Б. наносил систематически, будучи в состояния алкогольного опьянения, ― бил руками и ногами по лицу и телу. После очередных побоев 19 октября женщина скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы.