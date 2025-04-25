Уфа, 25 апреля, 2025, 11:13 — ИА Регнум. В Калтасинском районе Башкирии девятиклассника убили в компании друзей за то, что он разнял драку старшеклассников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По данным интернет-издания, 15-летний парень Айнур (имя изменено) направился на ночевку к другу, где, по словам отца, ребята оказались в сомнительной компании и завязалась драка, которую остановил девятиклассник.

За это другой 17-летний подросток избил Айнура, которого позже на скорой увезли в больницу с множественными гематомами и отёком мозга. Там он впал в кому и скончался.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как передавало ИА Регнум, в Пятигорске банда подростков насмерть забила 20-летнего парня за отказ встречаться с 13-летней школьницей. Обиженная школьница решила отомстить, пожаловалась старшему брату и попросила разобраться с Егором Ч., который не ответил ей взаимностью. Молодого человека жестоко избили и задушили. Сейчас следователи задержали всех причастных к расправе. Позже мать одного из школьников, подозреваемых в убийстве, в разговоре с ИА Регнум рассказала подробности расправы над молодым человеком.