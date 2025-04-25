Москва, 25 апреля, 2025, 10:39 — ИА Регнум. В московском «Внуково-2» приземлился американский самолёт на фоне новостей о планируемом визите спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Россию. Об этом сообщило «РИА Новости».

AP/TASS Стивен Уиткофф

Речь идёт о самолёте Bombardier Global 7500, ночью вылетевшем из США.

Ранее сервис Flightradar24 сообщал, что данный борт вылетел из американского штата Флорида и около 09:40 мск пересёк российскую границу.

И от российской, и от американской стороны поступали сообщения, что 25 апреля должна состояться встреча Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным. Возможная встреча станет уже четвёртой по счёту, начиная с февраля.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля Белый дом подтвердил визит Уиткоффа в Россию на текущей неделе. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, президент США Дональд Трамп и его спецпосланник считают, что продвижение переговоров по урегулированию украинского конфликта происходит в правильном направлении.

В этот же день помощник Путина Юрий Ушаков подтвердил, что поездка Уиткоффа в Москву ожидается на этой неделе.