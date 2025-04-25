Штат Джамму и Кашмир, Индия, 25 апреля, 2025, 10:44 — ИА Регнум. В индийском регионе Джамму и Кашмир прозвучали взрывы в домах, где жили подозреваемые в теракте в Пахалгаме члены пакистанской группировки «Лашкар-е-Тайба» (признана в РФ террористической и запрещена). Об этом сообщает Press Trust of India (PTI).

Idrees Abbas/Global Look Press

«Дома двух террористов Лашкар-и-Тайба (LeT), предположительно причастных к нападению на Пахалгам, были разрушены в Джамму и Кашмире», — говорится в сообщении.

По данным агентства, спецслужбы Индии проводили обыски в домах предполагаемых террористов Адиля Хуссейна Токара и Асифа Шейха, когда сдетонировала хранящаяся там взрывчатка.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля на севере Индии в регионе Кашмир произошла стрельба, в результате которой погибли не менее 25 туристов. Ранения получили 12 человек, их состояние стабильное. По информации телеканала News18, ответственность за нападение взяла на себя группировка «Лашкар-и-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Двое или трое вооружённых людей в камуфляже открыли огонь по туристам, которые совершали конную прогулку.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Дроупади Мурму и премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с терактом под городом Пахалгам. Путин подтвердил готовность к дальнейшему наращиванию взаимодействия с индийскими партнёрами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.

Позже американское издание The New York Times (NYT) писало о том, что эскалация напряженности между Индией и Пакистаном из-за теракта на территории Джамму и Кашмир рискует перерасти в новый вооружённый конфликт.