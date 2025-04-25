Владивосток, 25 апреля, 2025, 10:27 — ИА Регнум. Фонтан горячей воды залил девятиэтажный дом в Советском районе Владивостока после порыва трубы. По факту ЧП организована проверка, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Кадр из видео

Ранее в Сети появились кадры, на которых мощная струя, бьющая из-под земли, заливает многоквартирный дом. По словам очевидцев, вода попала на балконы вплоть до верхних этажей.

«Сорок пятый дом заливает», — говорит за кадром женщина на одном из видео.

В прокуратуре уточнили, что авария произошла в районе дома № 45 по ул. Русской около 14 часов по местному времени (07:00 мск). Надзорное ведомство взяло на контроль оперативное устранение аварии и ликвидацию последствий.

После установления обстоятельств произошедшего будет дана оценка надлежащему содержанию коммунальных сетей.