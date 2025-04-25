Саратов, 25 апреля, 2025, 10:32 — ИА Регнум. Холдинг «Севергрупп» российского миллиардера Алексея Мордашова выставил на продажу бывший завод немецкой компании Bosch, расположенный в Саратовской области. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

dpa/picture-alliance/ТАСС

«Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова выставила на продажу ООО «Энгельс Электроинструменты» (выпускает продукцию под брендом «Метеор Тех») — один из крупнейших заводов по производству электроинструментов, расположенный в Саратовской области», — указано в публикации.

Также уточняется, что стоимость активов завода составляет чуть более 800 млн рублей. По информации источников издания, интерес к его покупке проявляет компания «Интерскол», которая специализируется на разработке и производстве электроинструментов.

Холдинг «Севергрупп» приобрёл данный завод в 2024 году у другого холдинга S8 Capital, который, в свою очередь, выкупил предприятие у самой компании Bosch в 2022 году, когда она уходила с российского рынка.

Как передавало ИА Регнум, 16 апреля также сообщалось, что в России может возобновиться выпуск бытовой техники на мощностях немецкого бренда Bosch. По данным «Коммерсанта» АО «Газпром бытовые системы», дочерняя компания «Газпрома», планирует в 2025 году перезапустить заводы Bosch в Санкт-Петербурге для производства холодильников и стиральных машин. При этом уточняется, что в случае официального возвращения Bosch в Россию управление активами вновь перейдёт к немецкой компании.