Москва, 25 апреля, 2025, 10:20 — ИА Регнум. Пенсии российским пенсионерам могут пересчитать при появлении новых обстоятельств, влияющие на итоговую сумму выплат. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Для неработающих пенсионеров пересмотр осуществляется без заявления, если появляются дополнительные основания: к примеру, получение статуса лица, достигшего определенного возраста, или наличие новых иждивенцев», ― процитировал ТАСС парламентария.

В этом случае, добавил депутат, Социальный фонд России проведет перерасчет автоматически и сообщит гражданину о результатах. Если перерасчет не был проведен вовремя, можно обратиться в территориальное отделение или МФЦ, приложив документы, подтверждающие изменения.

При этом перерасчет пенсии для работающих пенсионеров проводится по заявлению, особенно после увольнения, напомнил Гаврилов. При наличии новых оснований пенсии также могут пересчитать военным, инвалидам и семьям погибших кормильцев. В большинстве случаев требуется подать заявление с подтверждающими документами, лично или через «Госуслуги».

Как передавало ИА Регнум, депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что при увольнении работающего пенсионера в 2025 году происходит перерасчет, восстанавливаются индексации за годы работы. Это может существенно увеличить выплаты. Социальный фонд фиксирует увольнение по отчетности работодателя. Важно уволиться в последний день месяца, чтобы перерасчет начался с первого числа следующего месяца, пояснил парламентарий.

По словам депутата, чтобы право на перерасчет возникло, нужно не работать ни одного дня в месяце увольнения. После перерасчета пенсионер может вернуться к работе, так как индексации сохраняются вне зависимости от занятости.

В Социальном фонде перечислили социальные категории граждан РФ, которые имеют право на досрочную пенсию. В частности, их числе многодетные матери. Если у женщины трое детей, то она может выйти на пенсию в 57 лет, четверо — в 56, с пятью и более детьми выход на пенсию возможен в 50 лет. При этом нужен стаж не менее 15 лет. Родители инвалидов с детства со стажем более 20 лет (мужчины) и 15 лет (женщины) могут выйти на пенсию в 55 и 50 лет соответственно.

С 1 апреля социальные пенсии граждан России проиндексировали на 14,75%. Данная мера коснётся почти 4,2 млн человек.