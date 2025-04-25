Сочи, Краснодарский край, 25 апреля, 2025, 09:56 — ИА Регнум. В Сочи задержали гражданина Румынии, собиравшего информацию о местах дислокации объектов противовоздушной обороны (ПВО) для украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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«В городе Сочи Краснодарского края задержан гражданин Румынии 2002 года рождения, причастный к разведывательной деятельности в пользу спецслужб Украины», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, данные о местах дислокации средств ПВО, находящихся на территории города, он собрал и передал украинской стороне летом 2024 года. Действовал иностранец по заданию спецслужб киевского режима.

Кураторы обещали, что помогут мужчине безопасно покинуть Россию, чтобы в дальнейшем присоединиться к добровольцам, участвующим в боевых действиях на стороне Киева.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (276 УК РФ).