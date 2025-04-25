Ялта, Крым, 25 апреля, 2025, 10:06 — ИА Регнум. Санаторно-курортный оздоровительный комплекс «Ай-Даниль» в Ялте, ранее принадлежавший украинскому олигарху Ринату Ахметову, перешел в собственность государства. Об этом со ссылкой на данные Единого госреестра недвижимости сообщил РБК.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Большая часть строений санатория сменила владельца в начале декабря 2024 года. Ранее о сделке не сообщалось», ― указано в публикации.

Согласно документам, в конце ноября прошлого года собственник продал комплекс трем неназванным физическим лицам. А в начала декабря он был приобретен в федеральную собственность. Впоследствии санаторий передали в управление федеральному казенному предприятию «Ясень» ― структуре, которая осуществляет реализацию высвобождаемого движимого военного имущества, а также предлагает услуги по реализации движимого имущества государственным и коммерческим организациям за комиссионное вознаграждение. В конце января «Ясень» подал заявки на товарный знак «Ай-Даниль».

Как передавало ИА Регнум, в декабре прошлого года глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что в Крыму остались активы украинских олигархов, которые враждебно настроены к России. Он добавил, что власти республики продолжат поиски этого имущества для последующего изъятия.

13 февраля Константинов сообщил о подготовке очередного пакета имущества украинских бизнесменов для изъятия в пользу государства. Он уточнил, что среди прочего имущества будет национализирована собственность семьи львовского бизнесмена Олега Геншафта, бывшего депутата Рады Людмилы Денисовой и других иностранных граждан.

В июне прошлого года спикер крымского парламента сообщил, что на полуострове планируют национализировать активы еще 110 украинских олигархов. В ноябре он отметил, что национализированные на полуострове предприятия бизнесменов с Украины перешли к новым собственникам, заинтересованным в их развитии. По его словам, с 2022 года в Крыму национализировали 3,5 тыс. объектов, реализация имущества уже принесла в бюджет свыше 4,5 млрд рублей. Константинов отметил, что власти Крыма намерены полностью избиваться от активов украинских олигархов на полуострове.