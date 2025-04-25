Москва, 25 апреля, 2025, 09:48 — ИА Регнум. Американский самолет, в котором может находиться спецпосланник президента США Стив Уиткофф, пересек границу России. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

Mandoga Media/Global Look Press

Указано, что самолет Bombardier Global 7500 вылетел из штата Флорида и около 09:40 мск достиг российского воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что 25 апреля может состояться встреча президента России Владимира Путина с Уиткоффом.

22 апреля Белый дом подтвердил визит Уиткоффа в Россию на текущей неделе. По словам пресс-секретаря Кэролайн Левитт, спецпосланник и Дональд Трамп считают, что продвижение переговоров по урегулированию украинского конфликта происходит в правильном направлении.

В тот же день помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что поездка Уиткоффа в Москву ожидается на этой неделе. Его визит в Россию будет четвёртым с момента возвращения Трампа на пост главы Белого дома.

Первый визит спецпосланника американского лидера в Россию состоялся 11 февраля. После переговоров российская сторона вернула США экс-сотрудника американского посольства Марка Фогеля. Вашингтон, в свою очередь, освободил программиста Александра Винника, которого обвиняли в отмывании денег через основанную им криптовалютную биржу BTC-e.

Во второй раз Уиткофф посетил Москву 13 марта. Тогда он встретился с российскими представителями высокого ранга, а затем с Путиным. По словам Дмитрия Пескова, в ходе встречи американец передал России дополнительную информацию по инициативе Вашингтона о перемирии на Украине и получил от Путина «дополнительные сигналы» для Трампа.

11 апреля Владимир Путин встретился с Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Переговоры длились более четырёх часов и были посвящены, в частности, урегулированию украинского кризиса.