Москва, 25 апреля, 2025, 09:46 — ИА Регнум. Глава Федерации художественной гимнастики Москвы (ФХГМ) Андрей Гурьев поздравил победительниц командного первенства по художественной гимнастике, завершившегося в столице.

Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

«Очень рад, что более десяти лет назад нам удалось организовать этот представительный турнир. Благодаря стараниям организаторов, тренеров и руководителей спортивных школ он стал настоящим праздником спорта, который помогает гимнасткам набираться соревновательного опыта и покорять новые высоты», — заявил Андрей Гурьев.

Гурьев отметил, что в Москве создана отличная инфраструктура для занятий художественной гимнастикой, работает выдающийся тренерский состав. «Всё это помогает спортсменкам развивать свои таланты, достигать вершин в таком красивом и необычайно сложном виде спорта», — подчеркнул он.

В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменок от 11 до 15 лет, в том числе 87 команд групповых упражнений. Обладательницами кубка президента ФХГМ в этом году в категории 11–12 лет стали гимнастки команды МССУОР № 1, трофей среди гимнасток 13–15 лет выиграли спортсменки МГФСО.

В этом году старт был посвящен 80-летию Великой Победы. Церемонию награждения предварял торжественный парад гимнасток с портретами прадедов — участников Великой Отечественной войны — «Бессмертный полк».