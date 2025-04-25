Вашингтон, 25 апреля, 2025, 09:44 — ИА Регнум. Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского об учете военной помощи, оказываемой США Украине, вызвали смех у главы департамента государственной эффективности США (DOGE) и американского миллиардера Илона Маска. Предприниматель поделился своими эмоциями в соцсети Х.

Samuel Corum — Pool via CNP/Global Look Press Илон Маск

Свой комментарий Маск оставил под постом сенатора от штата Юта Майка Ли, который поинтересовался у читателей, верят ли они словам Зеленского о том, что каждый цент американской помощи тщательно учитывается.

«Самое смешное, что я прочитал за весь день», ― написал бизнесмен.

Ранее в интервью журналисту Бену Шапиро Зеленский заявил, что каждый цент из сотен миллиардов долларов американских налогоплательщиков, направленных на Украину, «должным образом отслежен и учтен».

Как передавало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп 18 февраля заявил, что Зеленский сам не знает, где находится половина денег, полученных Украиной от США. По его словам, Киеву следует либо объяснить, куда делись американские средства, либо вернуть их. Глава Белого дома добавил, что ему также не предоставили отчет о том, как были распределены полученные киевским режимом финансовые средства США.

Зеленский 2 февраля заявил, что Украина получила от США только 75 млрд из 177 млрд долларов, выделенных на поддержку. Глава киевского режима добавил, что не знает, где остальные деньги.

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что глава киевского режима фактически признал, что Киев обкрадывал американских налогоплательщиков.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал враньем слова Зеленского о непонимании, куда делась часть помощи. По его мнению, пропавшие деньги осели в карманах чиновников США и Украины. Политик добавил, что воровство средств начиналось еще в Пентагоне, ЦРУ и на американских оборонных предприятиях.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо после слов Зеленского призвал расследовать масштабные хищения средств, предназначенных на помощь Киеву.