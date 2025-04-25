* физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 25 апреля, 2025, 09:34 — ИА Регнум. Освободившийся из колонии фигурант уголовных дел о захвате заложников в Театральном центре на Дубровке и подрыве автомобиля возле «Макдоналдса» в Москве Алихан Межиев (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) будет находится под административным надзором в течении восьми лет. Это следует из материалов суда, на которые ссылается «РИА Новости».

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Уточняется, что Межиев обязан четыре раза в месяц отмечаться в органах внутренних дел по месту жительства или фактического нахождения. Также бывшему заключенному, которого поставили на учет как лицо, изучающее, пропагандирующее, исповедующее и распространяющее экстремистскую идеологию, запретили выезжать за пределы определенной территории без разрешения сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, он должен оставаться дома в период с 22:00 до 6:00 мск. Также ему запрещено посещать массовые мероприятия.

Как передавало ИА Регнум, Межиев вышел на свободу из колонии 28 октября 2024 года. Он отбыл весь срок, который исчислялся с ноября 2002 года, в общей сложности — 22 года. В 2004 году суд приговорил его к лишению свободы за подрыв автомобиля у «Макдоналдса» на юго-западе Москвы, а также за пособничество террористам, которые захватили заложников в Театральном центре на Дубровке во время показа мюзикла «Норд-Ост». На суде Межиев частично признал вину.

Здание Театрального центра на Дубровке террористы во главе с Мовсаром Бараевым захватили 22 октября 2002 года. В заложники были взяты более 900 человек. Освободить их удалось только 26 октября. 130 заложников — зрители и артисты, в том числе из детской труппы — погибли. Всех террористов во время штурма ликвидировали.

Шестеро их пособников в 2003–2007 годах были приговорены к тюремным срокам от 8,5 до 22 лет. Хасан Закаев (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) стал первым задержанным из организаторов захвата. В марте 2017 года Московский окружной военный суд приговорил его к 19 годам колонии строгого режима.

Ответственность за теракт взял на себя лидер чеченских террористов Шамиль Басаев, которого уничтожили в ходе спецоперации в ночь на 10 июля 2006 года.