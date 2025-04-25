Москва, 25 апреля, 2025, 08:52 — ИА Регнум. Россия, несмотря на фактически развязанную против страны открытую экономическую войну, сумела сохранить макроэкономическую стабильность. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Сергей Корсун ИА Регнум

Он пояснил, что меры властей позволили адаптировать российскую экономику к новым условиям со всевозможными санкциями.

«Принятые правительством России меры по структурной перестройке экономики и развитию отечественного производства, по переориентации внешнеэкономического сотрудничества и торговли позволили адаптировать нашу экономику к новым условиям и сохранить макроэкономическую стабильность в стране», ― процитировал ТАСС Шойгу.

Секретарь Совбеза отметил, что основным фактором, негативно влияющим на обеспечение экономической безопасности РФ, стало внешнее санкционное давление, направленное на подрыв экономического, финансового и технологического суверенитета страны. Он напомнил о многочисленных ограничениях, введенных в отношении России. В частности, о блокировке доступа к системе SWIFT, зарубежным финансовым рынкам и платежным системам, мировым резервным валютам, о санкциях против Банка России, платежной системы «Мир», Мосбиржи, крупных и системно значимых российских банков.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 апреля заявил, что Россия научилась жить под санкциями, которые для европейских стран создают большие проблемы.

18 марта глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что отечественная промышленность адаптировалась к санкциям Запада и переориентировала экспортные потоки. Он уточнил, что иностранный бизнес покинул различные сегменты, включая наиболее высокотехнологичные, и для их освоения нужно больше времени — на разработку и выход в серийное производство.

Позднее в тот же день президент России Владимир Путин назвал санкции Запада механизмом системного стратегического давления на Россию. При этом он уточнил, что санкционные меры оказались катализатором позитивных структурных изменений в отечественной экономике.

18 марта глава государства отметил, что Запад ввел против России уже 28 595 санкций, и призвал в дальнейшем не рассчитывать на ослабление экономического давления. При этом российский лидер указал, что, вопреки ограничениям со стороны недружественных стран, российская экономика демонстрирует рост.

Путин добавил, что в сфере экономики и государственных финансов России наблюдается стабильность. В 2024 году рост экономики страны составил 4,1%. РФ стала четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности после Китая, США и Индии, указал президент.