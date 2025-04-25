Белгород, 25 апреля, 2025, 08:36 — ИА Регнум. Православный храм Новый Иерусалим в Белгородской области сгорел после атаки со стороны Украины. Кадры с горящим храмом появились в Сети.

Кадр из видео

Камера запечатлела полыхающую постройку.

Ранее пресс-служба Белгородской и Старооскольской епархии сообщила, что храмовый комплекс «Новый Иерусалим» в селе Сухарево Валуйского района Белгородской области сгорел полностью после атаки украинских дронов.

По предварительной информации, пострадавших нет. Местные жители пытались потушить возгорание, однако беспилотники продолжали атаковать храм.

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что украинские войска варварски атаковали всеми любимый храмовый комплекс. Он подчеркнул, что удары были целенаправленными и спланированными.