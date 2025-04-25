Владивосток, 25 апреля, 2025, 08:25 — ИА Регнум. Жителю Владивостока вынесли обвинительный приговор за публичные призывы в интернете к смене государственной власти в РФ и оправдание теракта, совершенного Дарьей Треповой (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов). Такое решение принял суд в Приморском крае.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Фигуранта Карабалина Р. Р. 1994 года рождения приговорили к 6,5 года колонии. Согласно документам суда, на которые ссылается «РИА Новости», противоправную деятельность приморца в интернете выявили сотрудники ФСБ. Молодой человек разместил в общедоступном чате обращения с призывом к смене режима власти в России путем разжигания гражданской войны или осуществления военного переворота. Кроме того, он опубликовал сообщения, оправдывающие совершенный Треповой в 2023 году теракт, во время которого погиб военкор Владлен Татарский.

Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии общего режима. Ему запрещено на 4,5 года публиковать обращения в интернете.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге завербованная украинскими спецслужбами Трепова вручила статуэтку со взрывчаткой военному корреспонденту Владлену Татарскому (Максиму Фомину) на его творческом вечере, проходившем в кафе Street Food Bar № 1 на Университетской набережной. Прогремел взрыв, в результате которого военкор погиб, еще 40 участников мероприятия пострадали.

25 января прошлого года суд приговорил Трепову к 27 годам колонии общего режима с ограничением свободы на два года. Также ее обязали выплатить штраф в размере 600 тыс. рублей. Согласно результатам проверки на полиграфе, она знала о содержимом статуэтки. На суде она заявила, что сожалеет о содеянном.

13 февраля в Сахалинской области вынесли провор местному жителю за призывы к насильственным действиям и свержению власти. Суд признал его виновным по статье 205.2 УК РФ и приговорил к двум годам колонии общего режима. По данным ФСБ, 65-летний сахалинец неоднократно размещал в одной из социальных сетей публикации, направленные на свержение власти и конституционного строя России.