Чемпионка Франции в слаломе Марго Симон погибла в возрасте 18 лет
Париж, 25 апреля, 2025, 08:11 — ИА Регнум. Французская горнолыжница Марго Симон погибла на тренировке в Альпах в возрасте 18 лет. Об этом сообщило издание RMC Sport.
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«С глубокой скорбью мы сообщаем о смерти талантливой молодой спортсменки Марго Симон в результате несчастного случая», — говорится в сообщении.
Несчастный случай со спортсменкой произошел 24 апреля на курорте Валь-д’Изер, где она готовилась к соревнованиям Red Bull Alpine Park. В связи с трагедией турнир отменили.
Подробности произошедшего пока неизвестны, указано лишь, что условия на трассе были хорошими.
Ранее Симон выиграла чемпионат Франции в слаломе среди девушек моложе 18 лет.