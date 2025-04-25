Париж, 25 апреля, 2025, 08:11 — ИА Регнум. Французская горнолыжница Марго Симон погибла на тренировке в Альпах в возрасте 18 лет. Об этом сообщило издание RMC Sport.

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«С глубокой скорбью мы сообщаем о смерти талантливой молодой спортсменки Марго Симон в результате несчастного случая», — говорится в сообщении.

Несчастный случай со спортсменкой произошел 24 апреля на курорте Валь-д’Изер, где она готовилась к соревнованиям Red Bull Alpine Park. В связи с трагедией турнир отменили.

Подробности произошедшего пока неизвестны, указано лишь, что условия на трассе были хорошими.

Ранее Симон выиграла чемпионат Франции в слаломе среди девушек моложе 18 лет.