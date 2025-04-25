Берлин, 25 апреля, 2025, 07:59 — ИА Регнум. Инициатива американского президента Дональда Трампа о признании Крыма российской территорией может расколоть НАТО. Об этом 24 апреля написала немецкая газета Berliner Zeitung.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Предыдущая официальная позиция альянса о непризнании [Крыма] противоречит новым планам США. Предстоящий саммит НАТО должен был быть посвящён расходам на оборону — теперь он грозит стать ареной открытого спора из-за Украины. Трамп шокировал планом по Крыму… Дела выглядят совсем нехорошо», — отметили в статье.

Евросоюз из-за политических шагов Трампа оказался в тупике. Европейские союзники пытаются найти способ продолжить поддерживать киевский режим, но не теряя при этом полностью союз с США, написали авторы.

Как передавало ИА Регнум, 24 апреля телеканал CNN сообщил, что союзников США встревожил план Дональда Трампа, подразумевающий территориальные уступки со стороны Украины. Такое решение посылает опасный сигнал российскому президенту Владимиру Путину и другим мировым лидерам, заявили журналисты.

Трамп 23 апреля резко раскритиковал заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о невозможности признания Крыма российским регионом. Глава Белого дома отметил, что он и не просил Украину признавать Крым российским, а заявления, подобные тем, что сделал Зеленский, идут во вред переговорному процессу. Президент США также назвал главу киевского режима «человеком без карт для игры» и добавил, что тот должен выбирать между мирным соглашением и продолжением конфликта, в результате которого через три года киевский режим потеряет всю Украину. Позднее Трамп заявил, что с Россией договориться проще, чем с Украиной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил: слова Трампа о том, что Украина много лет назад потеряла Крым и сейчас этот вопрос даже не является предметом для обсуждения, полностью соответствуют позиции России.

Президент Владимир Путин ранее отмечал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены.