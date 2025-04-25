Москва, 25 апреля, 2025, 07:51 — ИА Регнум. Российские спецслужбы выявили и задержали 45 человек за причастность к совершению теракта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил в интервью ТАСС секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По словам Шойгу, военная разведка Украины использует террористов из международных организаций, мигрантов для резонансных атак, таких как нападение на «Крокус» в 2024 году. Российские спецслужбы выявили и задержали 45 причастных к этому теракту.

Вечером 22 марта 2024 года террористы ворвались в «Крокус Сити Холл», где должен был проходить концерт. Они открыли огонь по гостям и сотрудникам, затем устроили пожар. В результате теракта погибли 144 человека, еще 551 человек пострадал.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что по-прежнему сохраняются угрозы со стороны террористических организаций, которые стремятся создать ячейки на территории России, особенно на Северном Кавказе. Западные страны используют терроризм для сдерживания РФ в Центральной и Южной Азии, на Ближнем Востоке и в других регионах.

В 2024 году было предотвращено более 200 терактов, в том числе 14 в учебных заведениях и местах массового пребывания. Задержано более 1800 террористов, нейтрализовано 42 участника атак. Удалено свыше 120 тыс. материалов террористического содержания, заблокированы счета на сумму свыше 230 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, Сергей Шойгу проинформировал о подготовке аппаратом СБ предложений по корректировке Стратегии национальной безопасности России. Это основной документ, который устанавливает национальные интересы и стратегические приоритеты России, а также цели и задачи госполитики в области обеспечения безопасности и стабильного развития страны на долгосрочный период.

В Дагестане сотрудники правоохранительных органов задержали членов террористического сообщества, готовивших вооруженное нападение на отдел полиции.

В декабре 2024 года в Дагестане сотрудники правоохранительных органов задержали 12 участников террористической ячейки, которые планировали крупный теракт.