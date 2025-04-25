Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) расстреляли две группы своих же военнослужащих при попытке сдаться российской армии в селе Горналь Суджанского района Курской области. Об этом 25 апреля сообщили бойцы группировки войск (ГВ) «Север» в Telegram-канале. Горналь стал последним населённым пунктом в регионе, где ведётся зачистка от украинских захватчиков. Его бо́льшая часть, по информации «северян», освобождена, операторы БПЛА и артиллеристы наносят поражение ВСУ на отдалении от села. Таким известием ознаменован новый, 1156-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум ВСУ, наемники, Курская область

ВСУ бросили все силы на удержание Горналя, чтобы ухудшить логистику и сдержать продвижение российских войск, стремительно освобождающих курское приграничье. По оценкам военного командования, в ближайшее время вся территория Курской области будет зачищена, сообщил ТАСС 24 апреля секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Незадолго этого этого штурмовики ГВ «Север» выбили боевиков из горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. Видеокадры того, как это происходило, опубликовало Минобороны 22 апреля.

Ранее отмечалось, что боевики превратили территорию монастыря в огневую позицию, отказавшись сдаваться. Переговорщик, вышедший на связь с российскими военными, тоже был убит своими же.

Общие потери ВСУ на курском направлении по состоянию на 24 апреля 2025 года составили более 75,5 тысячи военнослужащих.

По данным Следственного комитета РФ, жертвами преступлений ВСУ на территории Курской области числятся более 49 тыс. человек.

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