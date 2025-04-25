Москва, 25 апреля, 2025, 07:36 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

В Telegram-канале ведомства уточняется, что вражеские дроны были ликвидированы в период с 20:10 мск 24 апреля по 06:00 мск 25 апреля.

Самой массированной атаке беспилотников ВСУ подвергся Крым, над территорией республики силы ПВО сбили 79 БПЛА. Ещё 11 дронов нейтрализовали над акваторией Чёрного моря. Четыре БПЛА поразили в Белгородской области, по два — в Курской и Нижегородской областях. Один беспилотник нейтрализовали над территорией Ивановской области.

Как сообщало ИА Регнум, ранним утром 25 апреля в Ивановской области отразили атаку украинских беспилотников. По предварительным данным, при падении обломков в Шуе никто не пострадал.

ВСУ вечером 24 апреля варварски атаковали храмовый комплекс «Новый Иерусалим» в селе Сухарево Валуйского округа Белгородской области. Удары были целенаправленные и спланированные, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Отмечалось, что дроны не давали тушить пожар, в результате комплекс полностью сгорел. Обошлось без пострадавших.